В разминировании из-за российско-украинской войны нуждается около 300 тысяч квадратных километров территории Украины. Это почти половина территории нашего государства.

Об этом на брифинге сказал начальник управления организации пиротехнических работ и гуманитарного разминирования ГСЧС Олег Бондарь.

"Ежедневно изымается и обезвреживается в среднем от 2 до 6 тыс. взрывоопасных предметов", - рассказал он детали.

Сейчас основные усилия по разминированию территорий сосредоточены на Ирпенско-Бучанском, Черниговско-Броварском, Нежинском и Тростянецком направлениях. Также, несмотря на непрекращающиеся обстрелы, ежедневно пиротехники работают в Харьковской и Николаевской областях.

"Ирпень мы отработали. Но есть домовладения, где не было хозяев. Мы как служба спасения не имеем права заходить на частную территорию. Поэтому мы оставляем уведомление: если человек возвращается домой, то вызывает нас, осматриваем, после чего даем разрешение находиться в доме", - заявил Бондарь.

Представитель ГСЧС также отметил, что украинские взрывотехники имеют высокую квалификацию и работают с современными боеприпасами типа "Искандер", боеприпасами, которые используются в авиации – ракеты "Земля-воздух", "Воздух-воздух".

Бондарь сказал, что российские оккупанты используют противопехотные и противотанковые мины, в Харьковской области враг использовал системы дистанционного минирования.

Также он подчеркнул, что из-за масштабного минирования врагом очень большая площадь полей в Украине не может пока использоваться для сельскохозяйственной деятельности.

Напомним, что первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин рассказал, что жителям территорий, с которых ушли российские войска, стоит после возвращения забыть о походах за грибами - по крайней мере, ближайшей осенью. Это связано с массовым минированием территории врагом.

Уже сейчас происходят трагические случаи со взрывами на оставленных ловушках. Так, недавно на мине в Сумской области подорвались три человека. Также от разрыва кассетного снаряда умер мужчина в Днепропетровской области.