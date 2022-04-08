Три сотрудника Тростянецкой распределительной электросети подорвались на мине, которую заложили российские оккупанты. Это произошло 7 апреля на окраине села Белка Сумской области. В результате ЧП один электрик погиб и двое получили осколочные ранения. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, сотрудники Тростянецкой РЭС выехали по вызову для возобновления электроснабжения. В результате их автомобиль наехал на мину и произошел взрыв.

По факту инцидента открыто уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Досудебным расследованием занимаются следователи отделения полиции № 1 (г. Тростянец) Ахтырского районного отдела полиции Главного управления Нацполиции в Сумской области.

Напомним, российская армия сегодня ударила по железнодорожному вокзалу в Краматорске ракетой "Точкой-У". Движение поездов по станции в Краматорске после удара в настоящее время остановлено. По предварительным данным погибли 39 людей, среди них четыре ребенка.

Вместе с тем Минобороны РФ опровергает нанесение удара "Точкой У" по ж/д вокзалу в Краматорске.

Война в Украине продолжается уже 44-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 8 апреля на военном и политическом фронте.

"Страна" анализировала главные события 43-го дня войны. Все громче начали звучать прогнозы о большом сражении на Донбассе, из региона массово уезжают люди. А представитель президента Турции Реджепа Эрдогана заявил, что не ожидает серьезного прорыва в переговорах между Москвой и Киевом в ближайшую неделю.

Также мы писали о том, как в Украине начал работать закон о труде в военное время.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, с какими проблемами сталкиваются украинские беженцы.