Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире телемарафона предупредил: российская армия при отступлении оставила множество "растяжек" - мин-ловушек.

"Там, где оккупанты проживали, где останавливались на ночь, они расставляли растяжки. Растяжки расставляли как на входах в дома, возле заборов, минировали, где проживали полицейские или спасатели, или военнослужащие. Они называли это "сюрпризами". Действительно, находили и под касками, и привязанными ко дверям, и, как уже сказал, был случай, когда нашли прямо в стиральной машине: открывается дверца – и происходит взрыв", - говорит Монастырский.

По его словам, также известны факты минирования автомобилей. Монастырский отметил, что уже есть одна гибель мирного жителя, который просто открыл багажник машины.

Кроме того, первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире национального телемарафона рассказал, что жителям территорий, с которых ушли российские войска, стоит после возвращения забыть о походах за грибами - по крайней мере, ближайшей осенью.

Леса останутся небезопасными, даже после того, как города, побывавшие в оккупации, будут признаны безопасными для жизни.

Кроме того, передвигаться в ближайшее время стоит только по основным дорогам, очищенным от российских "подарков". Ну и, безусловно, родителям нужно всячески предупреждать детей о том, что гулять стоит только в каких-то ограниченных пределах. Обо всем этом предупреждает Енин.

Война в Украине продолжается уже 46-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 10 апреля на военном и политическом фронтах.

Ранее "Страна" анализировала главные события 45-го дня войны. Отметим, что главными событиями субботы, 9 апреля, стали появление в Харьковской области техники с буквой V - той самой, что заходила в начале войны со стороны Беларуси в Киевскую область, а затем была выведена из Украины в конце марта, неанонсированный визит в Киев британского премьера Бориса Джонсона, а также заявление ЕС о том, что война против России будет выиграна на поле боля.

Кроме того, мы разбирались с тем, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам, и как жители Восточной Европы ищут жилье в Испании из-за страха перед вторжении России.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 45-го дня войны.