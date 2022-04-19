Секретарь Бучанского городского совета Тарас Шаправский в комментарии "Стране" рассказал о ситуации в городе.

"По самой Буче газоснабжение возобновлено примерно на 80%. Также восстанавливается подача газа по сёлам Бучанской общины, в частности в Гавриловке, Синяке, Вороньковке, Раковке, Красном. Подаётся электроэнергия в отдельные микрорайоны города - половина Бучи уже со светом, в других населенных пунктах продолжаются ремонтные работы. Сети водоснабжения полностью отремонтированы, четыре скважины с резервуарами чистой воды работают", - говорит Шаправский.

Однако на сегодняшний день в городе есть проблема с канализацией.

"Канализация у нас качается транзитом через Ирпень - там есть серьезные повреждения, ещё не полностью возобновлена канализационная сеть. Поэтому Ирпень не готов принять канализационные стоки. Мы ждём, пока заработает канализация - тогда запустим воду со стабильным давлением и водоотведением", - объясняет секретарь горсовета.

Также в Буче появилась стабильная мобильная связь.

"Работают операторы, есть хорошая связь от "Киевстара". Компании "Водафон" и "Лайфселл" также восстанавливают свои вышки. Наибольший интернет-провайдер "Бест" в Буче примерно на 80% возобновил свои сети", - говорит Шаправский.

В ближайшее время в Буче собираются возобновить междугороднее сообщение.

"Сегодня у нас было совещание с нашим крупным перевозчиком "Ирпенское АТП". Есть планы, что уже после Пасхи будет возобновлено междугороднее сообщение. Однако проблема в том, что мост через реку Ирпень разрушен. Сейчас там делают временную переправу, ее обещают открыть уже 24-25 апреля. Как только ее достроят - можно запускать междугородний транспорт. Наиболее затребованное направление у нас - из Бучи в Киев до Агадемгородка. Транспорт будет отправляться один раз в час из-за небольшого количества людей, но со временем график будут делать интенсивнее", - сообщает секретарь горсовета.

По предварительным данным, в Буче разрушено 25-28% инфраструктуры и жилых домов. Кроме того, как утверждает Шаправский, город разминирован уже на 90%.

В город возвращаются предприниматели.

"Сейчас в процессе возвращения в город сеть магазинов "АТБ", плюс мы на связи с супермаркетом "Novus". Начинает возобновление своих мощностей кондитерская фабрика "Delicia", ещё может заработать одна пекарня", - сообщает секретарь горсовета.

По его словам, количество мирных жителей в Буче увеличилось в два раза.

"Возвращаются много мирных жителей. Их можно поделить на две категории: одни возвращаются жить, а другие смотрят, в каком состоянии их жилье, забирают необходимые вещи и уезжают, так как ещё не готовы возвращаться. Машин в городе стало намного больше, на некоторых улицах даже есть пробки. Сейчас в Буче уже находятся около 7-8 тысяч жителей", - сказал Шаправский.

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