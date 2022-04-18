В многострадальной Буче под Киевом украинские мародеры ограбили строительный торговый центр на 5 миллионов гривен. Их задержали, а награбленное изъяли.

Об этом сообщает областная полиция в Facebook.

Группа мародеров, куда входили даже две женщины, ограбила один из строительных супермаркетов, разрушенных обстрелом. Они похитили инструменты и технику.

По их месту жительства полицейские провели обыски и изъяли телевизоры, холодильники, стиральные машинки, бензопилы и многие другие товары.

Напомним, что ранее соседний Ирпень закрылина выезд из-за мародеров.

Также "Страна" рассказывала, что мародерство, оружие и вывоз мужчин вошли в новые виды бизнеса, которые осваивает криминалитет в Украине в условиях войны.

Война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 53-го дня войны в Украине.