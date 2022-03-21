Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал "Стране", как он относится к популярным в сетях видео народной расправы над мародерами, которых жители ловят с поличным, привязывают к столбам и выпарывают.

"Не считаю, что привязать и оголить мародера, считается диким в военное время. Сил Нацполиции сейчас, к сожалению, на все не хватает. Полиция не всегда может приехать вовремя, в конкретном моменте, когда то взрывы, то что-то ещё. Мародёр должен понимать, что он по-любому получит по заслугам, сначала его привяжут к столбу, а потом его обязательно посадят на 10 лет. Такие акции оказывают на мародёров куда бОльший эффект, чем угроза уголовного наказания: он понимает - наказание будет тут и сейчас. Плюс в назидание остальным. Это превентивная работает", - рассказывает "Стране" Вадим Денисенко.

Ранее "Страна" рассказывала, как теперь будут наказывать за мародерство и конфисковывать имущество россиян.

В Украине уже 26-й день продолжается война. За ситуацией на фронте и в тылу, переговорами и эвакуацией "Страна" следит в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала основные события вчерашнего дня: Генштаб подтвердил, что РФ использовала против Украины гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" и есть угроза его дальнейшего применения, а Турция заявила, что в позициях Москвы и Киева наметилось сближение.

Кроме того, мы рассказывали, почему Зеленского начали атаковать за идею отказаться от НАТО.

В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала, какой вариант нейтралитета Украины обсуждают на переговорах.