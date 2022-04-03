Мэр Ирпеня Александр Маркушин заявил, что выезд из города временно закрыт, а на блокпостах будут проверять абсолютно все покидающие город машины. Об этом он сказал в кратком комментарии журналистам.

"Принято решение закрыть город на выезд и проверять абсолютно все выезжающие из Ирпеня машины. Также на улицах круглосуточно работает полиция — это и патрули, и взрывотехники", - сказал он.

В то же время Маркушин уточнил, что стал известен адрес, где российские оккупанты собирали награбленное.

"Уверен, скоро эти вещи вернутся к своим законным владельцам", - добавил он.

Сегодня, 3 апреля 2022 года, в Украине идет 39-й день войны. В нашем обновляемом материале — об обстановке на фронтах.

Какие есть варианты соглашения о прекращении боевых действий России и Украины — в публикации "Где пройдет линия".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео — Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Итоги субботы в материале "Удары с воздуха, подготовка к битве за Донбасс, предложение Шольца по НАТО" и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".