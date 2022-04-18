Илья Навальный, которого убили 12 марта в Буче, действительно оказался дальним родственником Алексея Навального.

Илью Навального нашли с огнестрельным ранением в голову в селе Новое Залесье. Староста села Павел Навальный подтвердил BBC, что Илья - дальний родственник российского оппозиционера.

"Да, Илья был дальним родственником Алексея, есть общий прадед", - сообщил он.

Сам Павел Навальный - также родственник Алексея Навального. Он его троюродный брат.

Ранее "Страна" сообщала, что в селе Новое Залесье, расположенном всего в часе езды от Киева, проживают родственники российского оппозиционера Алексея Навального. Один из них даже является главой этого населенного пункта.

Сейчас в Новом Залесье проживают 11 человек с фамилией Навальный. Журналистам удалось пообщаться со старостой села Павлом Навальным, который утверждает, что имеет родственные связи с российским политиком.

В вывезенном из эвакуированного Залесья архиве есть реестр 1956 года, где значится дом Ивана Тарасовича Навального – деда Алексея Навального. Именно там рос отец Алексея – Анатолий Навальный. Семья держала хозяйство: огород, корову, кур, поросят.

На местном кладбище похоронены родной дядя Алексея Навального Василий Иванович и его жена Мария. Мария Навальная – Заслуженный учитель Украины, преподавала украинский язык и литературу.

Двоюродный брат Навального Александр и сейчас проживает в деревне, работает дальнобойщиком. Его жена Наталья преподает в местной школе.