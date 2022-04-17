Немецкое издание Bild сообщило об убийстве жителя Бучи Ильи Навального. Имеет ли он какое-то родственное отношение к российскому оппозиционеру Алексею Навальному, неизвестно, но родом Илья из Залесья — украинской деревни, в которой родился отец Алексея.



Bild приводит слова местной жительницы Марии, которая рассказала, что Илью Навального застрелили 12 марта, когда в Буче были российские войска.



"Мы вошли в наш дом, и встретили Илью, который спускался по лестнице. Я сказала ему: не выходи, там будет стрельба. Но он все еще хотел ненадолго выйти, чтобы выкурить сигарету. Потом я слышала выстрелы снова и снова", - рассказала Мария.



Затем Мария обнаружила на улице тело Ильи, рядом с которым лежал его паспорт.

Алексей (71 год) тоже видел расстрел: "Мы прятались от солдат и часами сидели в подвале. Когда я, наконец, вернулся на улицу, я увидел его полностью разрушенную машину и труп Ильи".

По информации Bild, местные жители предполагают, что он был убит российскими военнослужащими из-за своей фамилии.

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что в братской могиле на территории храма Андрея Первозванного в Буче обнаружили около 67 тел убитых людей. 8 апреля прокуроры начали проводить эксгумацию тел для идентификации людей и установления обстоятельств их смерти.

А 13 апреля в Буче начали эксгумацию второй части захоронения погибших, которые были расстреляны на улицах города.

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