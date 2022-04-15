Сценарист и шоураннер политического триллера, сериала "Карточный домик" Бо Уиллимон планирует снять документальный фильм о военных преступлениях войск РФ в Буче.

Об этом сообщила пресс-служба Бучанского городского совета в Фейсбуке.

Бо Уиллимон сейчас находится в Украине и собирает свидетельства о произошедшем в Буче.

"Драматург хочет рассказать всему миру правду о геноциде украинцев в героическом сопротивлении украинского народа" - сообщили в городском совете Бучи.

Напомним, Буча почти месяц была в оккупации россиян. Мы рассказывали, что в братской могиле около храма в городе обнаружили почти семь десятков убитых людей. Предварительно, по данным следователей, в Буче найдено более 250 тел убитых людей.

Также мы показывали фото убитых в Буче, которое облетели весь мир. Кроме погибших, обнаруженных в братских могилах, убитые люди лежали просто посреди улиц.

Вместе с тем, сообщалось, что в Буче российские солдаты систематически насиловали 25 девушек 14-24 лет в подвале одного из домов.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине.

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