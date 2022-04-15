Первые американские официальные лица совершили визит в Украину после начала российского вторжения. Республиканский сенатор Стив Дейнс и член Палаты представителей Виктория Спартц посетили Киев, а также освобожденные Бучу и Бородянку.

Об этом сообщает The New York Times.

Дейнс и Спарц призвали США вернуть своих дипломатов в Украину, как это сделали некоторые европейские государства.

"Я надеюсь, что наш визит побудит больше американских официальных лиц и лидеров приехать, поддержать народ Украины", - сказал Стив Дейнс.

Напомним, вчера Байден заявил, что лично готов вылететь в Украину.

Также мы писали, что президенты Литвы, Польши, Эстонии и Латвии были с визитом в Киеве. Они встретились с Зеленским.

Вместе с тем, сообщалось, Макрон пока не планирует ехать в Киев.

Тем временем, в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине. Одним из главных событий был удар украинской ракетой по российскому крейсеру "Москва". Также участились сообщения о "прилетах" на российскую территорию, которая граничит с Украиной. О них говорят российские власти, но в Киеве эту информацию опровергают и обвиняют РФ в провокации.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.