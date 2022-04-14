Замглавы Министерства иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что главной целью визита глав Польши и стран Балтии в Украину были вопросы поставки оружия.

Об этом замглавы МИД Польши сообщил в интервью радиостанции RMF в четверг, 14 апреля.

Польский дипломат заявил, что ситуация на востоке Украины в ближайшие дни, вероятно, дойдет до крупнейшей танковой битвы в Европе со времен Второй мировой войны.

"Сегодня разговоры с Украиной о том, в чем Украина нуждается для того, чтобы эту битву выиграть - это была главная тема разговоров президентов в Киеве", — рассказал он.

Яблоньский также добавил, что украинской стороне необходимо вооружение, союзническая поддержка и сотрудничество разведслужб.

Напомним, президенты Польши и трёх стран Балтии встретились с Зеленским и съездили с премьером в разрушенную Бородянку.

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Также мы подводили итоги 49-го дня войны. Украина и Запад продолжали говорить о подготовке российского наступления на Донбассе, а также, возможно, на юге и около Харькова. Помимо этого, Запад наращивал усилия по поставкам Украине тяжелых вооружений.

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