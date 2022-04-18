На сегодняшний день в Киеве находится уже 2 миллиона 120 тысяч человек, потому что многие выезжавшие киевлян уже вернулись в город.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко у себя на странице в Facebook.

Но он еще раз призвал не возвращаться в город, если есть возможность остаться в более безопасном месте.

"Если у вас есть возможность находиться в более безопасном месте – подождите с возвращением в столицу. Опираясь на данные военных, на последние события, мы не исключаем, что Киев - под угрозой ракетных ударов", - сказал мэр города.

"В Дарницком районе на днях произошли взрывы. В Бровары тоже было попадание ракет. Да, наши противовоздушные силы работают хорошо. Но попадание есть. И потому обеспечить безопасность в городе мы не можем, потому что Киев был и остается целью агрессора", – добавил Кличко.

Отметим, что по статистике в городе до войны жило почти три миллиона горожан.

Скриншот: Facebook/Віталій Кличко

Город постепенно "оживает". В Киев ежедневно возвращается по 40-50 тысяч жителей.

Ранее мы писали, что 17 апреля, в Киеве и области сократили комендантский час. Теперь он будет длиться с 22:00 до 05:00. Также в столице продлили время работы коммунального транспорта. Метро в Киеве теперь перевозит пассажиров с 06:30 до 20:00, а наземный транспорт - с 07:00 до 21:00.