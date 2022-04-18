Под Киевом в Жулянах задержали российскую ДРГ. У диверсантов были рация, золото и паспорт с новым фото. Видео
В Жулянах под Киевом правоохранители вычислили и задержали диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) противника.
Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в телеграм-канале. Также он опубликовал соответствующие видео.
По его словам, диверсанты при себе имели сумку, в которой обнаружили сигареты, рацию, деньги и золото. Кроме того, там был найден паспорт с новым фото.
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