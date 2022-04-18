В Жулянах под Киевом правоохранители вычислили и задержали диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) противника.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в телеграм-канале. Также он опубликовал соответствующие видео.

По его словам, диверсанты при себе имели сумку, в которой обнаружили сигареты, рацию, деньги и золото. Кроме того, там был найден паспорт с новым фото.

Война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 53-го дня войны в Украине.

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