Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что в первые дни войны у Офиса президента работали диверсионно-разведывательные группы и часто раздавалась стрельба. Но украинские военные удержали территорию у Банковой под своим контролем.

Об этом Данилов сообщил в интервью BBC, которое было опубликовано 14 апреля.

По словам чиновника, самыми напряженными были первые три-четыре дня после вторжения РФ.

Журналист поинтересовался у него, правда ли, что на подходе к Офису президента была стрельба.

"Стрельбы в первые дни было немало. Я не хочу говорить количество людей, которых положили в первые дни, ДРГ, которые были на территории. Они здесь были. Вы не думайте, что они уходили неподготовленными. Была сетка, были проработаны многие моменты. Но я благодарен и охране президента, и УГО (управление госохраны - Ред.), которое держало и держит правительственный квартал, и всем нашим военным", - ответил Данилов.

Также у него спросили, кто должен был возглавить марионеточное правительство в случае прихода к власти в Киеве россиян.

"Скажем так, я понимаю, кого они готовили на этот пост. И это не Медведчук и Янукович", - сказал Данилов. Затем он сказал, что это вряд ли были бы также Мураев и Царев. Он отказался назвать фамилии, но дал понять, что это люди в погонах и высоких чинах, причем граждане Украины.

"Это мое предположение, что это люди в больших погонах. И на должность премьер-министра, и на должность руководителя государства", - пояснил Данилов.

Еще до вторжения РФ Financial Times писала, что главой "оккупационного правительства" в Киеве Кремль хочет поставить Олега Царева.

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