Бывший украинский нардеп Олег Царев, прибывший в Украину с российскими войсками, обратился к Юрию и Александру Вилкулам, которые сейчас возглавляют Кривой Рог. Он предложил им "пойти на сотрудничество с российской армией".

Об этом он сообщил в публикации на своем Telegram-канале.

"Наши войска находятся сейчас под Кривым Рогом. Ожидаю от мэра Кривого Рога Юрия Вилкула последовательности. Юрий и Александр Вилкулы ранее были моими однопартийцами и всегда занимали прорусскую позицию", - сообщил бывший украинский депутат.

Также Царев призвал их "сохранить город и жизни криворожан". По его словам, армия РФ уже стоит под Кривым Рогом.

Начальник военной администрации Кривого Рога Алесандр Вилкул отреагировал на этот призыв очень резко: "Пошел на х@й, предатель, вместе со своими хозяевами!".

Напомним, ранее глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул рассказал "Стране" о военной обстановке в городе и оценил вероятность попытки штурма.

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