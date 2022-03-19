Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул рассказал "Стране" о военной обстановке в городе и оценил вероятность попытки штурма российскими войсками родного города президента Украины Владимира Зеленского.

"У нас шестой день война идет на внешнем периметре. В направлении Ингульца - на расстоянии 10 км, в других - до 50-ти км. Защитные сооружения оборудуются с учетом структуры местности. От 10 до 40 км у нас рубежи обороны - у нас глубоко эшелонированная оборона, много рубежей. Мы город промышленный, и сейчас вся промышленная техника (карьерная техника, большие экскаваторы, самосвалы) задействована на строительстве инженерных сооружений. У нас их много. Передовые находятся на расстоянии 10-40 км", - рассказал "Стране" Вилкул.

Он уточнил, что на данный момент не было ни одного попадания в жилые дома в Кривом Роге, а в регионе - были. Например, в Высокополье три дня назад россияне разбомбили несколько домов и детский садик.

По его словам, российские войска не предпринимали попыток прорваться в Кривой Рог.

"Попыток прорыва в Кривой Рог не было. Россияне пытаются щупать бреши в нашей обороны, ходят колонами по 10-20 машин. Но доблестная украинская армия, Нацгвардия и тероборона отбивает все посягательства. За 5 дней россияне не продвинулись ни на один метр. Мы их держим примерно на границе Херсонской и Днепропетровской области", - отметил глава военной администрации.

На вопрос, как он оценивает вероятность штурма или взятия в кольцо родного города президента Зеленского, Вилкул ответил: "Были попытки взять Кривой Рог наскоками, посадить самолет в аэропорту, но у них не получилось. Поэтому они перегнали сюда большое количество БТРГ и фактически сформировалась линия фронта. Мы понимаем эту группировку, которая стоит перед нами. Мы видим больше, чем они думают. Мы готовы защищать город".

Александр Вилкул также обратился к жителям Кривого Рога и заявил, что украинские войска готовы к любому варианту развития событий.

"Город под надежной защитой ВСУ и теробороны. У нас достаточно людей и оружия. Мотивация людей очень высокая. Мы готовы стоять до последнего. У нас уже сформированы запасы продовольствия, медикаментов и всего необходимого. При любом варианте развития событий - мы готовы", - подытожил Вилкул.

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