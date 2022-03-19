Офис генерального прокурора Украины сообщил, что за время российского вторжения в стране погибли 112 детей. Еще 140 получили ранения. Соответствующую инфографику представили в Facebook ведомства.

Так, правоохранители рассказали, что всего зарегистрировано уже 1951 уголовное производство, связанное с военными преступлениями.

Еще 1271 дело открыто по факту преступлений против национальной безопасности Украины.

Также сообщается, что на данный момент предъявлено 76 подозрений, связанных с вооруженной агрессией России.

Война в Украине продолжается уже 24-й день. "Страна" следит за деблокадой Мариуполя, переговорами с Россией и другими важными вещами в обновляемом материале.

Также мы подробно рассказывали об итогах и главных событиях вчерашнего дня.

Вчера "Страна" писала о том, чем закончились переговоры Байдена и Си Цзиньпина, на которых обсуждалась судьба Украины.

Кроме того, мы разбирались, почем аренда во Львове после угроз отбирать жилье у жадных владельцев, а также в том, как украинских беженцев принимают в Венгрии.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о блокаде Мариуполя и о том, как продвигаются переговоры между Украиной и РФ.