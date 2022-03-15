Экс-нардеп из "Партии Регионов" Олег Царев, который с 2014 года живет в России, был замечен в Бородянке Киевской области.

Царев в Telegram-канале опубликовал видео, снятое каналом RT.

Экс-нардеп в комментарии российским журналистам заявил, что находится там с первого дня войны. По его словам, населенные пункты, в которых располагаются войска РФ "безопасны". Также Царев заявляет, что надеется на помощь МЧС РФ в оккупированных Россией населенных пунктах Украины.

Напомним, западные СМИ накануне вторжения называли Царева одним из кандидатов на должность "главы оккупационного правительства". В частности, об этом со ссылкой на данные американской разведки писала Financial Times. Тогда сам экс-нардеп опроверг эту информацию, заявив, что это "забавная ситуация". "Посмотрите на меня. Меня даже не приглашают выступать на (российском) государственном телевидении, потому что я недостаточно важен", - заявил Царев.

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