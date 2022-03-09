Киевская областная государственная администрация в Фейсбуке опубликовала карты гуманитарных коридоров из Бучи, Ворзеля, Бородянки, Ирпеня, Гостомеля в столицу, которые будут открыты сегодня, 9 марта.

В ОГА напомнили, что сегодня будет проходить эвакуация населения Киевской области гуманитарными коридорами: Ворзель, Бородянка, Ирпень, Буча, Гостомель в Киев.

Эвакуация начнется в 11:30.

Адреса для эвакуации:

Ирпень, гостиница "Ирпень", ул. Соборная, 105б,

Ворзель, Укрпочта, ул. Курортная, 25,

Буча, Бучанский городской совет, ул. Энергетиков, 12,

Гостомель, Исправительная колония, ул. Мирная, 3а и ул. Свято-Покровская, 220,

Бородянка, Церковь, ул. Православная – ул. Центральная.

Напомним, Верещук ранее заявила, что сегодня гуманитарные коридоры откроют из Изюма, Волновахи, Энергодара и еще 7 населенных пунктов.

Мы следим за происходящим на фронте 9 марта, на 14-й день войны, в обновляемом материале.

"Страна" подробно рассказывала о том, как развивались события 8 марта.

Вчера враг предпринимал попытки захватить Чернигов и блокировать Харьков. Мы публиковали главные итоги 13-го дня войны.

Кроме того, мы сообщали, что 10 марта в Анталье должна состояться встреча глав МИД Украины и России Кулебы и Лаврова.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила основные итоги вчерашнего дня и рассказывала о последних событиях в Украине.