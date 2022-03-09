Опубликованы карты гуманитарных коридоров из Бучи, Ворзеля, Бородянки, Ирпеня и Гостомеля в Киев
Киевская областная государственная администрация в Фейсбуке опубликовала карты гуманитарных коридоров из Бучи, Ворзеля, Бородянки, Ирпеня, Гостомеля в столицу, которые будут открыты сегодня, 9 марта.
В ОГА напомнили, что сегодня будет проходить эвакуация населения Киевской области гуманитарными коридорами: Ворзель, Бородянка, Ирпень, Буча, Гостомель в Киев.
Эвакуация начнется в 11:30.
Адреса для эвакуации:
- Ирпень, гостиница "Ирпень", ул. Соборная, 105б,
- Ворзель, Укрпочта, ул. Курортная, 25,
- Буча, Бучанский городской совет, ул. Энергетиков, 12,
- Гостомель, Исправительная колония, ул. Мирная, 3а и ул. Свято-Покровская, 220,
- Бородянка, Церковь, ул. Православная – ул. Центральная.
Напомним, Верещук ранее заявила, что сегодня гуманитарные коридоры откроют из Изюма, Волновахи, Энергодара и еще 7 населенных пунктов.
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