Американский Институт изучения войны опубликовал новую карту боевых действий в Украине. По данным института, российские силы в течение вчерашнего дня продолжали концентрироваться на восточной, северо-западной и западной окраинах Киева для штурма столицы в ближайшие 24-96 часов.

Об этом говорится в сообщении института в Facebook.

"Сообщения о появлении на западных окраинах Киева сил, принадлежащих чеченскому лидеру Рамазану Кадырову, формирований внутренней безопасности Росгвардии и частной военной компании "Лига" (бывшая "Вагнера"), могут указывать на то, что российские военные изо всех сил пытаются собрать достаточную боевую мощь для штурма столицы. Российские войска под Киевом добились ограниченных успехов и приготовились к ограниченным атакам, чтобы продолжить попытки окружения на западе", - говорится в сообщении

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