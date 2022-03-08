Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сказал, что России не хватит боевой мощи, чтобы захватить Киев.

Таким образом Арестович прокомментировал перспективы наступления российских войск на Киев.

"Чтобы взять Киев, нужно три армии, которых у них нет...Я не знаю, на что они рассчитывают", - заявил советник главы ОП.

По словам Арестовича, россияне собрали под Харьковом почти треть войск, которая зашла в Украину.

Ранее "Страна" сообщала, что Арестович рассказал об оперативной ситуации на фронте. По его словам, российские войска ведут бои в районе Киева, Сум, Чернигова, Харькова, Николаева, Запорожья. Однако в этих направлениях противник сталкивается с ударами ВСУ на земле и в воздухе.

За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.

"Страна" также подробно рассказывала о том, как развивались события на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, что происходило вчера на фронте и с переговорами.