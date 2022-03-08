Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал об оперативной ситуации на фронте. По его словам, российские войска ведут бои в районе Киева, Сум, Чернигова, Харькова, Николаева, Запорожья. Однако в этих направлениях противник сталкивается с ударами ВСУ на земле и в воздухе.

Об этом Арестович сказал в ходе брифинга 8 марта.

Также Арестович заявил, что сообщение о захвате Изюма не соответствует действительности, там идут бои.

В Офисе президента говорят, что темпы продвижения противника существенно замедлились, и там, где они наступали, наступление остановлено.

"Те силы, которые продолжают движение, движутся малыми силами, проводят разведку и не составляют угрозу в тех местах, которые они отмечают в своих сообщениях", - сказал Арестович.

По его данным, из-за отсутствия успехов на земле и в воздухе усилия перенесены на информационно-психологическую войну.

"Поэтому 2-3 дня мы слышим о захватах городов. Наша задача - не верить в их лживые сообщения", - заявил советник главы ОП.

Кроме того, Арестович заявил, что Мариуполь держится героически. Вчера там была контратака, заявил Арестович и добавил, что в результате была уничтожена танковая колонна. В зоне ООС ВСУ, по его данным, уничтожили колонну противника.

Также советник главы ОП рассказал о потерях противника на утро: 12 тысяч погибших, 303 танка, 1036 боевых бронемашин, артсистем - 120, 56 систем РСЗО, 27 средств ПВО, 48 самолетов, 80 вертолетов, 474 автомобиля, 3 корабля/катера, цистерн с ГСМ - более 60, 7 БПЛА.

Напомним, осажденный российскими войсками Изюм остался без электричества, газа и воды.

Также мы писали о том, что сегодня утром из Мариуполя открыли гуманитарный коридор, однако позже Минобороны заявило о срыве эвакуации войсками РФ.

За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.

"Страна" также подробно рассказывала о том, как развивались события на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, что происходило вчера на фронте и с переговорами.