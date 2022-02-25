В Киеве по Оболонскому проспекту движется военная техника. Минобороны заявляет о проникновении российской ДРГ.

Виталий Шабунин сообщил об автоматных перестрелках на улице Овручской. Это район Татарки, Дорогожичей. По его словам, автоматные очереди раздаются прямо под пунктом записи в территориальную оборону.

Напомним, по сообщению Минобороны, ВСУ разгромили колонны российских танков под Старобельском и под Гостомелем.

В Украине вторые сутки продолжаются боевые действия. Идет полноценная война с Россией, которая начала "военную спецоперацию" со всех направлений.

Залужный заявил, что украинская армия уничтожила 30 российских танков и семь самолетов в первый день вторжения.

Мы следим за тем, что происходит в Украине 25 февраля, в обновляемом материале.

О том, как начинались военные действия, рассказывала в блоге "Ясно.Понятно" Олеся Медведева.