25 марта в Житомире ракета попала на территорию одной из воинских частей. Об этом сообщил мэр города Сергей Сухомлин у себя на Facebook.

"Нам сегодня прилетело: ракета ударила по военной части". Также мэр сообщил, что после этого задержали вероятных наводчиков - двух человек, у которых были фотографии этого объекта со всех сторон.

Попросил жителей города быть внимательнее, ведь "есть много людей, закинутых в город, которые давно уже в городе, которые ждут этот "русский мир".

Война в Украине продолжается уже второй месяц. "Страна" следит за тем, что происходит на фронте и в городах, в обновляемом материале.

Вторжение РФ в Украину началось 24 февраля. Мы подробно рассказывали, что происходило в Украине 24 марта, на 29-й день войны. В Европе проходили саммиты НАТО, "Большой семерки" и Евросоюза. В Харьковской области продолжились бои за Изюм, в Черниговской области россияне пытались штурмовать город Славутич, крупным успехом ВСУ стал ракетный удар по Бердянскому порту. Украина сообщила, что из строя был выведен большой десантный корабль РФ.

Также "Страна" разбиралась, что произошло за месяц войны в Украине и когда она может закончиться.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как в дальнейшем могут развиваться события в Украине.