С сегодняшнего дня, 18 апреля, общественный транспорт в Киеве будет работать дольше. Об этом сообщает КГГА в своем Телеграм-канале.

Метро в Киеве будет перевозить пассажиров с 06:30 до 20:00 (ранее - с 07:30 до 19:00 - Ред.), а наземный транспорт - с 07:00 до 21:00.

В КГГА напоминают, что комендантский час в Киеве и области сокращен и действует с 22:00 до 05:00. Во время комендантского часа передвигаться по городу нельзя, выходить можно только чтобы дойти до ближайшего укрытия.

Ранее мы писали, что с 12 апреля в Киеве запустили три трамвайных и три троллейбусных маршрута. Всего в городе по состоянию на прошлую неделю работало 11 троллейбусных и 11 трамвайных маршрутов. Также частные перевозчики Киева возобновили работу на 11 маршрутах.

Кроме того, с 15 апреля поезда метрополитена начали снова ездить по обеим колеям, а интервал между ними сокращен до 30 минут.

Тем временем война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 53-го дня войны в Украине.