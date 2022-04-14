В Польше меняются правила бесплатного проезда в транспорте для беженцев из Украины
С завтрашнего дня проезд в общественном транспорте Польши будет бесплатным только для беженцев из Украины, легально прибывших в страну не ранее 24 февраля.
В случае проверки билетов контролерами необходимо будет предъявить документ, подтверждающий украинское гражданство и прибытие в Польшу не раньше 24 февраля. Новые правила будут действовать вплоть до 31 мая 2022-го.
Напомним, в Польше ввели новые нормы пребывания в стране украинских беженцев. Согласно нововведениям, все граждане нашей страны, переехавшие в Польшу после 24 февраля, имеют право находиться на польской территории 18 месяцев.
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