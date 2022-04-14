С завтрашнего дня проезд в общественном транспорте Польши будет бесплатным только для беженцев из Украины, легально прибывших в страну не ранее 24 февраля.

В случае проверки билетов контролерами необходимо будет предъявить документ, подтверждающий украинское гражданство и прибытие в Польшу не раньше 24 февраля. Новые правила будут действовать вплоть до 31 мая 2022-го.

Напомним, в Польше ввели новые нормы пребывания в стране украинских беженцев. Согласно нововведениям, все граждане нашей страны, переехавшие в Польшу после 24 февраля, имеют право находиться на польской территории 18 месяцев.

Война в Украине продолжается уже 50-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы подводили итоги 49-го дня войны. Украина и Запад продолжали говорить о подготовке российского наступления на Донбассе, а также, возможно, на юге и около Харькова. Помимо этого, Запад наращивал усилия по поставкам Украине тяжелых вооружений.

Кроме того, мы разбирались, почему политики заговорили о роспуске Рады после окончания войны.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации в Мариуполе и прогнозах по Донбассу, а также о поставках западного оружия в Украину.