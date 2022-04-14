Метро Киева продолжает постепенно возвращаться к обычному режиму работы. С завтрашнего дня, 15 апреля, поезда начнут снова ездить по обеим колеям, а интервал между ними будет сокращен до 30 минут.

Об этом сообщает телеграм-канал КГГА.

До сих пор в метрополитене работала лишь одна колея - поезд полностью проезжал весь укороченный маршрут в одну сторону, затем разворачивался и ехал обратно. А на второй колее просто стояли вагоны, в которых временно укрывались от опасности люди.

Исключением станет красная ветка, там будет продолжаться движение от станции "Шулявской" до "Театральной" по одной колее.

А интервал между поездами с завтрашнего дня сократят в 2 раза. Если раньше ездил один поезд в час, то теперь поезд будет ходить раз в 30 минут, сообщает пресс-секретарь столичной подземки Наталья Макогон.

При этом поезда будут проезжать без остановки станции "Майдан независимости", и "Кловская".

Ранее Кличко объявил о переименовании станций метро Киева, названия которых связаны с Россией и Беларусью.

Также напомним, что метро Киева уже ходит на левый берег по зеленой ветке.

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