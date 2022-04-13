В Киеве в помещение пятизвездочного отеля Premier Palace, известного тем, что возле него был застрелен беглый депутат Госдумы РФ Денис Вороненков, ворвались мужчины в военном камуфляже. Они требуют, чтобы гостиница предоставила свои номера для проживания вынужденных переселенцев.

Об этом сообщает "Суспильне".

Юрист гостиницы Анна Соловьева назвала действия военных провокацией.

"Когда они спросили, какое количество людей, оставшихся без домов, мы можем разместить в гостинице, мы им ответили. Это их не устроило. Они не ушли, начали апеллировать по поводу национализации бизнеса. Поэтому, как я понимаю, это провокация, зайти спросить: можете ли вы предоставить, вы получили ответ: да, бесплатно. И это все равно их не устроило", - сказала юрист.

Представительница Шевченковского районного отделения полиции Киева сообщила, что на месте происшествия уже работает следственно-оперативная группа и опрашивает всех причастных.

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