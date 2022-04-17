В Киевской области активно работают саперы ГСЧС. Так, за две недели после освобождения области от российских войск они расчистили 125 км дорог и улиц, а также 102 км Житомирской трассы.

Об этом 17 апреля сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telagram.

Также было убрано 14 км трассы М-07 Киев - Ковель, Р-30 подъезд к Ирпеню - 2,8 км и еще 4 км трассы Т-10−01 Ворзель - Забучье - /Киев-Чоп/.

Скриншот: Telegram Кирило Тимошенко

Тимошенко сообщил, что на подъезде к Ирпеню асфальтируют временную переправу. Кроме того, за прошедшие сутки удалось возобновить электроснабжение для 19 594 потребителей. Полностью или частично восстановлено распределение газа в 82 населенных пунктах.

Фото: Telegram Кирило Тимошенко

Отмечается, что в Буче через дизель-генераторы наполнено питьевой водой несколько водонапорных башен, что позволило возобновить водоснабжения в небольшой части города. Возобновило работу предприятие, разливающее бутилированную воду.

Жителям сел Микуличи, Клавдиево-Тарасово и Пороскотень тоже подается вода. В поселке Иванков полностью восстановлено электроснабжение, что позволило запустить воду в систему. В настоящее время 80% абонентов поселка обеспечены круглосуточным централизованным водоснабжением, остальные 20% почасово - четыре часа утром и четыре часа вечером до выяснения качества питьевой воды.

Фото: Telegram Кирило Тимошенко

Ранее мы писали, что в разминировании из-за российско-украинской войны нуждается около 300 тысяч квадратных километров территории Украины. Это почти половина территории нашего государства. Из-за масштабного минирования врагом очень большая площадь полей в Украине не может пока использоваться для сельскохозяйственной деятельности.

Разминирование проходит постоянно, но из-за огромных масштабов о быстром результате говорить не приходится. Так, жители освобожденной от врага Киевской области смогут вернуться домой ближе к лету.