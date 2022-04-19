Заммэра Изюма Владимир Мацокин в комментарии "Стране" рассказал, что в городе большая проблема с мобильной связью.

"Или оккупанты нарушили какую-то вышку, или они специально дополнительно глушат. Поэтому у нас информации в обрез. Знаю, что двое человек смогли дозвониться на пару минут, чтобы сообщить, что они живы", - сказал он.

По его словам, горожане сообщают, что оккупанты спрашивают на блок-постах военный билет.

"Для оккупантов - это как основание для принудительной мобилизации в их армию", - заявил Мацокин.

Также он добавил, что оккупанты незаконно удерживают граждан.

"Агрессор даже не скрывает и хвастается такими вещами. Мы видели в интернете сюжет, где оккупанты выводят людей с повязками на лице. Мы узнали одного своего земляка, сотрудника "Водоканала", но идентифицировать, где находится эта тюрьма, мы не смогли", - рассказал Мацокин.

Кроме этого, он рассказал, как горожане справляются с гуманитарными проблемами.

"В Изюме осталось приблизительно 15.000 человек. С водой вопрос решаем с помощью родников и колодезей. Этого достаточно для выживания, а для технических потребностей - есть дождевая вода. Также есть определённые запасы еды. На работу вышли несколько врачей: хирург, эндокринолог, также на амбулатории №2 работают два семейных врача. Но есть проблема с лекарствами", - сказал Мацокин.

"Страна" уже рассказывала подробно, как живет Изюм под оккупацией.

Ранее мы писали, что по данным Генштаба россияне принудительно мобилизуют мужчин из Изюма.