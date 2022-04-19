Ночью с 18 на 19 апреля российские войска обстреляли из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии населенные пункты Криворожского района Днепропетровской области.

Об этом в Telegram-канале сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

По его данным, войска РФ обстреляли город Зеленодольск, села Марьянское и Велика Костромка и другие населенные пункты.

"Есть разрушения частных домов и многоквартирного сектора. Жертв нет", - написал Вилкул.

Война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 54-й день войны в Украине. Войска РФ наступали на севере и юге Донбасса, продолжились бои в Мариуполе. СБУ опубликовала видео, на котором Виктор Медведчук просит президентов Украины и РФ обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя. Россияне нанесли удар по Львову, в городе впервые с начала войны в результате обстрела погибли мирные жители.

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