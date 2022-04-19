В России заявили об обстреле села под Белгородом со стороны Украины
Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщает, что якобы со стороны Украины был обстрел села Головчино Грайворонского района.
Об этом он написал в Telegram.
Гладков утверждает, что в результате есть разрушения, а также травмирована женщина, которой оказывают медицинскую помощь.
Война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" рассказывала о главных событиях вчерашнего дня, 18 апреля.
Также мы анализировали ситуацию на 54-й день войны в Украине. Войска РФ наступали на севере и юге Донбасса, продолжились бои в Мариуполе. СБУ опубликовала видео, на котором Виктор Медведчук просит президентов Украины и РФ обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя. Россияне нанесли удар по Львову, в городе впервые с начала войны в результате обстрела погибли мирные жители.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 54-го дня войны в Украине.