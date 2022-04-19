Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщает, что якобы со стороны Украины был обстрел села Головчино Грайворонского района.

Об этом он написал в Telegram.

Гладков утверждает, что в результате есть разрушения, а также травмирована женщина, которой оказывают медицинскую помощь.

Война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" рассказывала о главных событиях вчерашнего дня, 18 апреля.

Также мы анализировали ситуацию на 54-й день войны в Украине. Войска РФ наступали на севере и юге Донбасса, продолжились бои в Мариуполе. СБУ опубликовала видео, на котором Виктор Медведчук просит президентов Украины и РФ обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя. Россияне нанесли удар по Львову, в городе впервые с начала войны в результате обстрела погибли мирные жители.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 54-го дня войны в Украине.