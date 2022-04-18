Обстрелы, вызовы и угроза жизни. В МОЗ объяснили украинцам, как работает "скорая помощь" во время войны
В Минздраве рассказали, что несмотря на то, что война внесла коррективы в работу медицинских учреждений, "Скорая помощь" продолжает работать круглосуточно и выезжает на вызовы даже во время комендантского часа. Но ее можно вызывать только в определенных случаях. На официальной странице МОЗ в Facebook перечислили, когда стоит звонить за помощью:
- При неотложных состояниях и угрожающих жизни и здоровью человека и могут привести к резкому ухудшению состояния: проблемы с дыханием или его отсутствие, критические кровотечения.
- Диспетчер общается с абонентом и принимает решение о дальнейших действиях. Бригада выезжает только в экстренных случаях, в остальных консультацию дают по телефону.
- Решение о госпитализации принимает врач бригады
При объявлении воздушной тревоги возможна задержка при выезде бригад.
Кроме того в "красной зоне" боевых действиях при активных обстрелах медики тоже не выезжают на помощь.
"Поэтому гражданам следует быть внимательными и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, а по возможности эвакуироваться из зон, где продолжаются интенсивные обстрелы", - сообщили в МОЗ.
Скриншот: Facebook/Міністерство охорони здоров'я України
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Также "Страна" писала, что в Украину и страны ближнего зарубежья готовы выехать более тысячи немецких врачей для оказания помощи раненым в ходе войны.