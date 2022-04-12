Большинство инфекционных болезней легче предотвратить путем вакцинации. В Украине для этого утвержден Национальный календарь профилактических прививок. Об этом напоминает Минздрав.

Календарь содержит перечень и необходимое количество доз прививок от инфекционных болезней и оптимальные сроки их введения.

Минздрав опубликовал инфоргафику о том, какие прививки и в каком возрасте нужно сделать согласно Национальному календарю.

Также медики напоминают, что прививку можно сделать бесплатно у педиатра или семейного врача. А в условиях войны - в ближайшем учреждении здравоохранения, которое оказывает первичную медицинскую помощь.

Если какая-либо из доз прививок оказалась не сделанной, следует обратиться к врачу и наверстать пропущенное.

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Также мы анализировали, что изменилось на 47-й день войны в Украине. Главное событие - это тяжелая ситуация в Мариуполе и появившееся обращение морпехов из ВСУ, которые сообщили об истощении ресурсов и отсутствии боеприпасов. Также украинские власти стали чаще говорить, что Россия снова собирается напасть на Киев. Кроме того, со дня на день ждут начала большого наступления РФ на востоке Украины.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте и последних событиях, связанных с войной в Украине.