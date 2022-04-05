Медики рассказали украинцам, которые были вынуждены переехать временно к родственникам и сейчас живут большими семьями, как справиться со стрессом в такой ситуации. Ведь большое скопление людей часто может приводить к конфликтным ситуациям, особенно в стрессовой военной ситуации.

Центр общественного здоровья дал украинцам несколько правил, которые помогут адаптировать к условиям, в которых сейчас оказались многие украинцы.

Соблюдайте распорядок дня. Организуйте время так, чтобы все завтракали, обедали и ужинали в одно время. Выходите на прогулки после еды, если это безопасно. Создайте маленькие ритуалы, которые будут повторяться каждый день. Определите зоны в доме. Составьте правила по домашнему пространству, чтобы все знали, что и где происходит. Даже если вы живете в однокомнатной квартире, вам следует попытаться определить зоны "работы", "отдыха" и тд. Когда мы все находимся в одном доме, важно найти возможность побыть наедине с собой. Сделайте небольшой перерыв и сделайте что-нибудь для себя. Помогите детям адаптироваться. Важно, чтобы дети понимали правила поведения в доме. Ответственность родителей – донести эти правила и убедиться, что дети их понимают. Говорите о вещах, которые вас беспокоят. Не умалчивайте происходящие события, особенно при детях: им важно объяснить, почему вы уехали из дома, почему вы вынуждены ночевать в незнакомом месте и что на самом деле происходит. Однако заботьтесь о том, чтобы обсуждение войны не превращалось в токсический разговор. Договоритесь о кодовых словах или действиях. Например, слово "океан" может означать, что вы хотите побыть в тишине и просите остаться наедине. Относитесь друг к другу с добротой. Независимо от того, с кем вы делите пространство, любые отношения могут улучшить дружелюбие.

Скриншот: Facebook/Центр Громадського здоров'я

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