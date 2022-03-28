Сразу 90% населения Украины инфицированы палочкой Коха. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Украины на своей странице в Facebook.

Однако в ЦОЗ заверили, что болеют туберкулезом не все, у большинства инфицированных организм справляется и заражение не переходит в болезнь.

Возможность заболеть сохраняется для каждого:

"Мысль о том, что случиться он может только с людьми асоциального образа жизни - ложный миф. На самом деле только 8-10% случаев туберкулеза диагностируют у социально-незащищенных граждан. Остальные - это люди совершенно разных профессий, достатка, возраста и образа жизни", - подчеркнули в ЦОЗ.

Медики напомнили, что болезнь означает, что пора замедлиться и стать заботливым к своему здоровью.

"Если у вас есть знакомые, которых постигла эта болезнь, поддержите их и убедите в том, что впереди - выздоровление, стоит только выполнять все наставления врача!", - констатировали в ведомстве.

Скриншот: Facebook/Центр громадського здоров’я України

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