Многие считают, что при лечении туберкулеза нельзя целоваться и заниматься сексом, но это ошибочное мнение.

Об этом сообщает в Facebook ЦОЗ при Минздраве Украины.

Многие полагают, что туберкулез - это болезнь, которая несет в себе только ограничения и запреты. На самом деле, это не так.

Если вы занимаетесь не менее 2-3 недель эффективным лечением и безопасны для окружающих (не выделяете бактерии), что подтверждено вашим лечащим врачом, и имеете удовлетворительное состояние, вы можете заниматься сексом и целоваться. Через половой акт туберкулез не передается.

Чтобы быть спокойнее в этом вопросе, не стесняйтесь обращаться к своему лечащему врачу за дополнительной консультацией.

У вас есть потребность не только в лечении, но и положительных эмоциях. Они ведь также способствуют выздоровлению.

Ранее мы сообщали, что медики дали советы, как правильно питаться людям, которые заболели туберкулезом. Расход энергии при туберкулезе больше на 14%, поэтому наилучшим вариантом является коррекция рациона врачом.

Также мы рассказали, что в декабре 2021-го в Украине зарегистрировано 1530 случаев туберкулеза, всего в этом месяце от туберкулеза лечились 12 448 человек.