После того, как в ЦОЗ объяснили украинцам, как оказать первую помощь при растяжении связок, представители ведомства рассказали о том, что делать при переломе и как помочь себе или близким до приезда медиков.

Признаки и симптомы перелома костей:

интенсивная боль в поврежденном участке, которая усиливается во время движения;

онемение в области травмы;

отек тканей или видимая деформация в области травмы;

кисть, выступающая через кожу;

сильное кровотечение и изменение цвета кожи и кровоподтеки.

Для открытого перелома характерны боль, наличие раны в месте перелома и кровотечение, неестественное положение конечности, хруст в месте перелома и обломки кости в ране. При закрытом переломе на месте перелома образуется гематома, конечность увеличивается в объеме.

Как оказать первую помощь?

быстро осмотрите пострадавшего, чтобы определить, дышит ли он в сознании;

вызовите бригаду медицинской помощи;

если у пострадавшего отсутствует дыхание, немедленно приступите к сердечно-легочной реанимации;

определите характер перелома – открытый или закрытый;

контролируйте кровотечение и прикройте любые раны;

попросите пациента оставаться неподвижным.

Что делать при открытом переломе:

освободите рану от одежды и определите, нужно ли накладывать жгут для остановки кровотечения;

при наличии артериального кровотечения наложите жгут выше раны, но не в участке перелома;

наложите чистую, стерильную повязку на рану;

помогите пострадавшему принять положение, которое причиняет меньше боли;

обездвижьте поврежденную конечность с помощью шин или подручных средств;

укройте пострадавшего теплыми вещами/термопокрывалом;

наблюдайте за пострадавшим до приезда врачей и при необходимости дайте ему обезболивающее средство, успокойте.

Что делать при закрытом переломе:

помогите пострадавшему принять положение, которое причиняет меньше боли;

обездвижьте поврежденную конечность с помощью шин или подручных средств;

укройте пострадавшего теплыми вещами/термопокрывалом;

наблюдайте за пострадавшим до приезда врачей и при необходимости дайте ему обезболивающее средство, успокойте.

До прибытия экстренной медицинской помощи постоянно следите за травмированным человеком. Если состояние пострадавшего до приезда скорой начало ухудшаться, позвоните диспетчеру повторно.

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