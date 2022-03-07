Представители Минздрава напомнили украинцам, что во время войны важно понимать алгоритм действий в случае разных чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ на своей странице в Facebook.

В частности, речь идет о радиационных авариях. "Повышенный радиационный фон в зоне ЧАЭС связывают с большим количеством перемещения военной техники и поднятием радиоактивной пыли", - говорят в ЦОЗ.

В свою очередь, из-за радиационного воздействия у человека могут быть нарушены жизненные функции различных органов (органы кроветворения, нервной системы, желудочно-кишечного тракта и т.п.) и может развиваться лучевая болезнь под влиянием ионизирующих излучений.

По словам специалистов, самое главное слушать указания властей, ГСЧС и других учреждений, которые будут координированы на местах.

Скриншот: facebook.com/phc.org.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в ЦОЗ назвали неэффективные лекарства, которые массово покупают украинцы. В списке таких препаратов есть лекарства без доказанной или с сомнительной эффективностью.

Также напомним, что медики объяснили украинцам, что делать при химических атаках и как оказать первую помощь. В ЦОЗ заявили, что в условиях войны с РФ и бомбардировками российской армией режимных объектов и объектов инфраструктуры может произойти химическая авария.