Государственная налоговая служба Украины в связи с введением военного положения в Украине, учитывая военную агрессию Российской Федерации против нашей страны, информирует о следующем порядке действий в связи с невозможностью своевременного выполнения налоговых обязанностей, предусмотренных Налоговым кодексом Украины (далее – ПК Украины).

О порядке выполнения налоговых обязанностей сообщает официальный сайт ГНС.

Торгово-промышленная палата Украины (далее – ТПП Украины) уведомлена об удостоверении факта наступления форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы) с 24 февраля 2022 года.

ГНС информирует, что налогоплательщики в соответствии с пп. 112.8.9 п. 112.8 ст. 112 НК Украины освобождаются от финансовой ответственности за совершение налоговых правонарушений и нарушение другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы, в связи с наступлением форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы), заверенных ТПП Украины.

В случае отсутствия возможности у налогоплательщика своевременно выполнить свою налоговую обязанность, в частности, относительно соблюдения сроков уплаты налогов и сборов, представления отчетности, регистрации налоговых накладных в Едином реестре налоговых накладных, акцизных накладных в Едином реестре акцизных накладных, расчета корректировки в соответствующем Регистрации , представления электронных документов, содержащих данные о фактических остатках горючего и объеме обращения горючего или спирта этилового и т.п., налогоплательщики освобождаются от ответственности.

Вместе с тем такие обязанности должны быть выполнены налогоплательщиками сразу после прекращения действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы).

Также сообщаем, что в период действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы) налоговые проверки не начинаются, а начатые проверки останавливаются. В течение действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы) штрафные санкции за нарушение законодательства по РРО не применяются.

На период действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы) разрешается перемещение горючего или спирта этилового транспортными средствами при наличии товарно-транспортной накладной и бумажного экземпляра акцизной накладной.

Несмотря на удостоверение ТТП Украины наступление факта форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы), с целью обеспечения стабильного финансирования Вооруженных Сил Украины, обращаемся к налогоплательщикам, по возможности, выполнять свой налоговый долг по уплате в полном объеме соответствующих сумм налоговых обязательств, в том числе до наступления сроков уплаты, на соответствующие счета для уплаты налогов и сборов.

Все осуществленные переплаты будут отражены в информационных системах ГНС, в частности, в интегрированных картах плательщика с учетом даты фактической уплаты и учтены при исчислении их обязательств в будущем.

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