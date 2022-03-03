В Центре общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве Украины дали рекомендации относительно правил поведения в укрытиях.

Об этом сообщает официальный сайт ЦОЗ в четверг, 3 марта.

Сегодня, когда мы живем в состоянии войны, тысячи людей по всей Украине вынуждены прятаться в укрытиях, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь своих родных и близких.

Центр общественного здоровья напоминает правила поведения во время пребывания в укрытиях:

Следовать к ближайшему укрытию необходимо после оглашения сигнала о тревоге (уведомляется с помощью сирен, гудков предприятий, уличных громкоговорителей, телевидения и радиовещания, уведомлений на мобильных приложениях).

Сообщите о сигнале родным, соседям, коллегам по работе.

Помогите детям и людям постарше во время движения.

Покидая свое жилище, выключите электропитание, перекройте газ и воду. Возьмите с собой в укрытие тревожный чемодан, 2-суточный запас продуктов и воды, вещи первой необходимости, вещи для спанья (подстилки, небольшие подушки, туристические коврики, спальные мешки и т.д.), а также не забывайте о средствах индивидуальной защиты. Если вы находитесь на рабочем месте – возьмите в укрытие личные документы и вещи. Не берите в укрытие громоздкие вещи, вещи с сильным, резким запахом и легковоспламеняющиеся вещества.

Заходите в укрытие организованно, без паники. Следуйте указаниям ответственных лиц или личного состава укрытия. Людей с детьми следует разместить в отдельном отсеке или в специально отведенном для них месте. Детей, людей постарше и людей с плохим самочувствием следует разместить возле ограждающих конструкций и поближе к воздуховодам. Если мест лежания мало, нужно организовать график отдыха.

Во время пребывания в укрытии запрещается:

ходить по помещению без надобности;

без разрешения передвигать предметы;

самовольно заходить в служебные помещения;

пытаться самопроизвольно включать (выключать) агрегаты специального оборудования;

открывать герметичную защитную дверь;

шуметь;

курить;

разжигать открытый огонь.

Покидать укрытие можно с разрешения ответственного лица после получения сигнала или в случае аварийного состояния, создающего угрозу жизни и здоровью граждан (например, если там произошел пожар, повышена концентрация вредных газов, заканчивается воздух и т.д.).

Если основные выходы нельзя использовать, то эвакуация происходит из аварийных выходов. В случае завала укрытия или его повреждения, ответственные лица не дожидаясь помощи извне, должны организовать работы по выходу из него и при необходимости привлечь находящихся там людей.

Эвакуацию из укрытия нужно выполнять в такой последовательности: сначала на поверхность выходит несколько человек, чтобы оказать помощь тем, кто не может выйти самостоятельно, а затем эвакуируются потерпевшие, люди старшего возраста и дети, а после них все остальные. Если укрытие оборудовано специальной защитной герметической дверью, ее закрывают после специального сигнала (или как только укрытие заполнится), и открыть их можно будет только после того, как пройдет опасность.

Заполненное людьми укрытие необходимо дважды в день убирать с использованием дезинфицирующих средств.

Напомним, что в качестве укрытия можно использовать:

специально оборудованные бомбоубежища – от обычного подвала они отличаются толстым надежным перекрытием над головой, системой вентиляции и наличием двух (и более) выходов на поверхность;

подземные переходы;

станции метро;

паркинги.

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