Растяжение связок - одна из самых распространенных травм, которая может произойти из-за движений в направлении за пределы сустава и движений в суставе, превышающих его физиологический объем. Украинские медики рассказали, как распознать такого рода травму и оказать первую помощь при растяжении.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Обычно страдают голеностопный сустав, коленный, лучезапястный, плечевой. Возникает травма в результате падения, неудачного поворота ноги или падение прямо на руку", - пишут врачи.

Для растяжения связок характерны следующие симптомы:

резкая местная боль,

отеки и синяки под кожей,

нарушения опоры, движений.

При серьезной травме отекает не только область сустава, но и прилегающие. Это место горячее на ощупь.

При растяжении пострадавшему следует оказать первую помощь:

обеспечить спокойствие травмированному суставу;

прикладывайте лед или холод на место травмы на протяжении первых суток;

наложить плотную повязку на поврежденный сустав. Но бандаж не должен мешать нормальному кровообращению и чувствительности кожи

поврежденной конечности;

поставьте травмированную конечность на небольшой подъем, чтобы уменьшить приток крови и тем самым уменьшить отеки.

Медики акцентируют на том, что любые тепловые процедуры, массаж и прием алкоголя в этот период запрещены.

Также отмечается, что нестероидные противовоспалительные средства можно использовать для обезболивания и отеков.

"Если у пострадавшего чрезмерная боль или сильно опухшая область, необходимо обратиться за квалифицированной помощью", - настаивают в ЦОП.

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