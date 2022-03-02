В Киеве создали чат для медиков всех специальностей, чтобы они могли помогать с консультациями через Telegram или по телефону.

Чат доступен по ссылке: https://t.me/doctorsonline103

Напомним, в Украине седьмой день продолжается война. Ночью стало известно, что российские войска заняли центр Херсона, а утром появились к юго-востоку от Харькова.

В самом Харькове продолжались ракетные удары, которые вчера унесли много жизней простых горожан и разрушили их дома.

Также сообщается о начале штурма в Мариуполе, который осажден российскими войсками. В Киеве ночь прошла спокойно.

В нашем онлайне - карта боевых действий, что происходит в Украине сегодня. В телеграм-канале "Политика Страны" - оперативные и главные новости, фото и видео.

По предварительным данным, второй этап мирных переговоров России и Украины назначен на 2 марта. СМИ озвучили требования Москвы к Киеву.

В блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" - что сейчас на фронте.