В Центре общественного здоровья рассказали, как отвлечь ребенка от ужасов войны, помочь им снять стресс и облегчить тревогу. По мнению ЦОЗ лучшее средство - простые физические упражнения, которые нормализуют дыхание и помогают расслабиться.

Упражнение цветок и свеча. Это простое упражнение на расслабление, способствующее глубокому дыханию.

Представьте, что у вас в одной руке приятно пахнущий цветок, а в другой - зажженная свеча. Медленно сделайте вдох через нос и представьте, что чувствуете запах цветка. Медленно выдохните через рот, словно задуваете свечу. Повторите несколько раз.

Перышко и статуя. Это упражнение поможет снять мышечное напряжение.

Представьте, что вы перышко, летающее в воздухе примерно десять секунд. Вдруг вы замираете и превращаетесь в статую. Не двигайтесь! Затем медленно расслабьтесь, снова превращаясь в перышко, летающее в воздухе. Повторите несколько раз. Убедитесь, что закончите перышком в расслабленном состоянии.

Черепаха. Это упражнение снимает мышечное напряжение.

Представьте, что вы черепаха, идущая на медленную, расслабленную прогулку. Представьте, что внезапно начался дождь. Плотно свернитесь калачиком под панцирем примерно на десять секунд. Представьте, что снова вышло солнце, поэтому можно вылезать из панциря и продолжить расслабленную прогулку. Повторите несколько раз. Убедитесь, что упражнение завершается прогулкой, чтобы ваше тело расслабилось.

В ЦОЗ добавили, что другие упражнения можно найти на их сайте.

Скриншот: Facebook/Центр громадського здоров'я

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