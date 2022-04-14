В Министерстве здравоохранения Украины рассказали о домедицинской помощи пострадавшим в случае получения фосфорных ожогов. Они дали четкие инструкции на фото карточках, которым стоит следовать, если вы или ваши близкие получили такую травму во время войны. Эту информацию Минздрав опубликовал в Facebook.

Фосфорные боеприпасы - это оружие, содержащее белый фосфор и распространяющее воспалительное соединение, температура горения которого превышает 800°C. Белый фосфор занимается контактом с воздухом, а территория его распространения может достигать нескольких сотен квадратных метров.

"По возможности сразу вызовите бригаду экстренной медицинской помощи.

Важно помнить, что содовые растворы и пищевая сода не используются в оказании помощи пострадавшим от белого фосфора", - сообщил Минздрав.

Приведенные ниже карточки можно сохранить себе на телефон или распечатать, чтобы не растеряться в случае опасности.

Скриншот: Facebook/Міністерство охорони здоров'я України

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