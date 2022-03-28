В Центре общественного здоровья напомнили украинцам об опасности ботулизма в связи с тем, что из-за войны многие украинцы оказались в условиях, когда доступа к свежей и качественной пище нет.

Ботулизм - это пищевая интоксикация, обусловленная потреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Возбудитель размножается в анаэробном состоянии (без кислорода) и при неправильных условиях хранения или транспортировки. То есть, вполне вероятно, что в старой консервации он есть.

Даже консервы, в которых все в порядке со сроком годности, видом и вкусом, могут быть заражены: ботулизм нельзя определить по цвету или вкусу, микроорганизм, вызывающий болезнь, не портит продукты. Также ботулизм может возникнуть в результате потребления вяленой или копченой рыбы и любых изделий из мяса (колбасы, ветчины и т.п.).

Чтобы уберечься от ботулизма не употребляйте пищу из емкостей, которые могут нести риск ботулизма. Это:

раздутые банки;

банки со вздутыми крышками;

банки, из которых что-то вытекает;

неплотно закрытые банки;

банки, из которых ощущается странный или неприятный запах.

Также не употребляйте консервированные в домашних условиях продукты, хранившиеся более года, не покупайте консервы и другие продукты домашнего производства на улицах и стихийных рынках. ЦОЗ советует избегать употребления вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбы.

"Не употребляйте продукты, если вы сомневаетесь в их качестве или не уверены, что их хранили и/или транспортировали должным образом", - добавили в ведомтсве.

Скриншот: Facebook/Центр громадського здоров'я

Ранее мы писали, что в Центре общественного здоровья рассказали, как отвлечь ребенка от ужасов войны, помочь им снять стресс и облегчить тревогу.

Также "Страна" рассказывала, что девять из десяти украинцев инфицированы палочкой Коха.









