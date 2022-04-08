В Центре общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве Украины рассказали о том, что такое ротавирусная инфекция и о ее симптомах.

Об этом сообщает в Facebook ЦОЗ.

Ротавирусная инфекция – одна из форм острой кишечной инфекции, возбудителем которой является ротавирус человека. В основном возникает в холодное время года, преимущественно с ноября по апрель. Передача происходит контактно-бытовым путем — при контакте с поверхностями или предметами, которые могли быть загрязнены фекалиями, такими как игрушки, мебель, одежда, пол или при употреблении в пищу инфицированных продуктов питания.

В ЦОЗ назвали симптомы заболевания при ротавирусной инфекцим: резкое повышение температуры тела, тошнота, боль и урчание в животе, рвота, сильный понос, водянисто-пенистый стул ярко-желтого цвета. Диарея может длиться от 5 до 7 дней.

Также заболевание может проявляться как ОРВИ: насморк, покраснение в горле, боль при глотании, несмотря на то, что это исключительно кишечная инфекция, и она не имеет никакого отношения к вирусам респираторной группы.

У ребенка, контактировавшего с ротавирусом, симптомы могут проявиться уже через 2 дня. Немедленно обратитесь к врачу, если у вашего ребенка:

чрезмерная сонливость или слишком длительный сон;

частая рвота;

уменьшение желания пить жидкость;

стул черного цвета или в нем есть кровь;

любое повышение температуры тела у ребенка младше 6 месяцев;

высокая температура тела продолжительностью более 24 часов у ребенка старше 6 месяцев.

Напомним, медики сообщили, что каждый ребенок до пяти лет в Украине инфицируется ротавирусом.

Ранее мы писали, что в МОЗ дали советы родителям Украины, как защитить детей от кишечных инфекций.