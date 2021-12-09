В Центре общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве Украины рассказали, как уберечь маленьких украинцев от острых кишечных инфекций (ОКИ).

Об этом сообщает в Facebook в четверг, 9 декабря, ЦОЗ при Минздраве Украины.

Острые кишечные инфекции являются наиболее распространенными инфекционными болезнями, которые могут привести к серьезным осложнениям, особенно у детей. Обычно ОКИ вызывают бактерии или вирусы, которые попадают в организм с зараженной пищей, водой или просто через грязные руки, игрушки или другие предметы окружающей среды, с которыми тесно контактирует ребенок.

На 1 ноября 2021 года в Украине зарегистрировано 28 вспышек острых кишечных инфекций в детских дошкольных учреждениях, во время которых пострадали 258 человек, в том числе 248 детей.

Вспышки были вызваны ротавирусами в 42,9%, другими установленными возбудителями (преимущественно норовирус) в 32,1%, сальмонеллой в 3,6%, возбудитель не был установлен в 21,4%.

Понятно, что когда ребенок находится в детском саду, за его безопасность и здоровье должно отвечать заведение: закупать качественные продукты, обеспечивать их надлежащее хранение, приготовление и соблюдение персоналом пищеблока санитарно-гигиенических норм.

Если же малыш не посещает садик, родители должны самостоятельно заботиться о профилактике острых кишечных инфекций. Это не сложно, главное - соблюдать простые, но эффективные правила:

поддерживайте чистоту;

отделяйте сырую пищу от готовой;

тщательно готовьте еду;

храните пищу при безопасной температуре;

используйте безопасную воду и свежие продукты.

В Минздраве рассказали о профилактике острых кишечных инфекций у детей. Источник: Facebook/ЦОЗ при Минздраве Украины

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