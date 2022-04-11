Мытье рук и безопасный секс. Медики объяснили украинцам, как не заболеть во время войны
С началом войны в Украине выросли риски инфекционных заболеваний. Их вызывают бактерии, вирусы, грибки или паразиты. Поэтому медики из Центра общественного здоровья дали советы украинцам, как уберечь себя в такой непростой ситуации.
- Мойте руки. Это особенно важно до и после приготовления пищи, перед едой и после посещения туалета. И старайтесь не прикасаться к глазам, носу или рту. После контакта с животными и уборки за ними тщательно мойте руки с мылом или используйте спиртовые антисептики.
- Сделайте прививку. Вакцинация может значительно снизить риски заболеть многими недугами. Обязательно вакцинируйтесь в соответствии с национальным календарем прививок, вакцинируйте своих детей, и посоветуйте сделать то же своим близким.
- Соблюдайте респираторную гигиену и этикет кашля. Если заболели, оставайтесь дома.
- Безопасно готовьте еду. Держите кухонные столы и другие кухонные поверхности в чистоте, когда готовите еду. Используйте безопасную воду и свежие продукты. Готовьте продукты до нужной температуры, тщательно прожаривайте или проваривайте продукты, особенно мясо, яйца и морепродукты. Отделяйте сырую пищу от готовой.
- Практикуйте безопасный секс. Используйте презервативы, если у вас вагинальный, анальный или оральный секс. При надлежащем и постоянном использовании презервативы являются одним из наиболее эффективных способов защиты от ИППП, в частности, ВИЧ-инфекции и предупреждения нежелательной беременности.
- Не делитесь с другими средствами индивидуальной гигиены. Используйте собственную зубную щетку, расческу и бритву. Избегайте совместного использования стаканов для питья или столовых приборов.
- Не относитесь легкомысленно к применению антибиотиков. Принимайте препарат строго соблюдая прописанную врачом дозу и количество дней приема.
Скриншот: Facebook/Центр громадського здоров’я України
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